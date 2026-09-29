شبانة: التكاتف حوال منتخب مصر وجهازه الفني أمر وطني وضروري

أكد الإعلامي محمد شبانة ضرورة دعم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن التكاتف حول الفراعنة أمر وطني، كما كشف عن تفاصيل جديدة بشأن علاقة اتحاد الكرة بحسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "ساعات قليلة ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان، ولازم دعم كامل للمنتخب، ونفتكر كل الأفراح والمساندة اللي كانت موجودة حتى قبل مباراة أنجولا".

وأضاف: "التكاتف حوالين منتخب مصر ده أمر وطني وضروري، ويجب الترفع عن أي اختلافات، وإحنا أكتر ناس دعمنا حسام حسن ومنتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية وراهنّا عليه".

وتابع: "مجلس اتحاد الكرة، بعد مباراة أنجولا، لم يتواصل مع حسام حسن أو يحضر المران، وكان يجب عليهم دعم الجهاز الفني بعد التعادل مع أنجولا".

وأكمل: "اتحاد الكرة متجاهل مباراة جنوب السودان، وكأنه عايز المنتخب يخسر عشان يمشي حسام حسن".

وأوضح: "حسام حسن ميعرفش حاجة عن ودية جنوب إفريقيا، وإنهم كانوا متفقين على مواجهة تنزانيا وديًا، وهما كانوا عارفين أن أول معسكر للمنتخب اللاعيبة مش هتبقى في حالتها".

وأشار: "اتحاد الكرة اتفق على ودية جنوب إفريقيا بدون الرجوع للجهاز الفني، وحسام حسن تفاجأ بعد توقيع العقود".