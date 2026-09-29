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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليسوتو، مساء اليوم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، في لقاء يسعى خلاله أسود الأطلس لمواصلة انطلاقتهم المميزة في مشوار التصفيات.

مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

ويحل المنتخب المغربي ضيفًا على ليسوتو، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقام المواجهة على ملعب فري ستيت تويوتا بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا، في ظل إقامة المباراة خارج الأراضي المغربية.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء تحت قيادة مديره الفني محمد وهبي، بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في التصفيات بانتصار مهم على منتخب الجابون بهدفين دون رد.

ترتيب مجموعة المغرب

ويتصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا.

ويحتل منتخب ليسوتو المركز الثالث دون نقاط، بالتساوي مع منتخب الجابون صاحب المركز الرابع، ما يجعل مواجهة اليوم مهمة للطرفين من أجل حصد أول النقاط في مشوار التصفيات.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يسعى منتخب ليسوتو لاستغلال المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة.

موعد مباراة المغرب وليسوتو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما تبدأ المواجهة في الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو

وتُنقل مباراة المغرب وليسوتو عبر شبكة بي إن سبورتس، التي أعلنت تخصيص قناة بي إن سبورتس 3 لنقل أحداث اللقاء مباشرة، مع متابعة مجريات المباراة لحظة بلحظة

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