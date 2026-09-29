أسعار ومواصفات لكزس ES 2026 في السوق السعودي

تطرح لكزس الكثير من السيارات في السوق السعودي، منها ES موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيدان المتوسطة الفاخرة، مع تجهيزات متنوعة تشمل أنظمة داخلية وتقنيات رقمية حديثة، إلى جانب منظومة هجينة.

منظومة هجينة بقوة إجمالية تبلغ 244 حصانًا

تعتمد لكزس ES 2026 على منظومة هايبرد HEV تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ونظام كهربائي، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 244 حصانًا، وترتبط بها ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير E-CVT، فيما تحصل السيارة على نظام دفع كلي AWD.

لكزس ES 2026

أبعاد لكزس ES 2026

تأتي ES 2026 بهيكل يبلغ طوله 5,140 مم، بينما يصل العرض إلى 1,920 مم والارتفاع إلى 1,555 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,950 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,820 و2,205 كجم.

وتعتمد السيارة على منظومة إضاءة LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، كما تحصل لكزس ES 2026 على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

لكزس ES 2026

تجهيزات لكزس ES 2026

تحصل لكزس ES 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، وتضم المقصورة كذلك شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد كهربائية، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي .

وتتضمن تجهيزات المقصورة نظامًا صوتيًا، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع فتحات مخصصة للصف الخلفي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، وباقة من وسائل الحماية، منها مستشعرات الحركة، وكاميرات المتابعة.

لكزس ES 2026

أسعار لكزس ES 2026 في السعودية

تبدأ أسعار لكزس ES 2026 في السوق السعودي من نحو 231,553 ريالا، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا بين 264,098 ريالا و269,388 ريالا.