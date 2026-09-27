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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026
ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تواصل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع طرحها بعدد من الفئات التي تختلف في مستوى التجهيزات المتاحة بها. 

محرك بنزين بقوة 181 حصانًا

تعتمد ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 181 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 244 نيوتن متر.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع FWD. ولا تعتمد هذه النسخة على منظومة هجينة، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 13.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

أبعاد ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

يبلغ عرض أوتلاندر 2026 نحو 1,862 مم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,740 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,706 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,715 كجم، مع نسبة طول كلي بلغت   4,710 مم.

تجهيزات ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تحصل أوتلاندر 2026 على مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بفرش من الجلد، ويحصل مقعد السائق على إمكانية التعديل الكهربائي، مع الذاكرة والتبريد والتدليك، كما يتوفر للمقعد الأمامي المجاور تجهيزات كهربائية مع الذاكرة والتبريد والتدليك.

وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتدعم المنظومة الصوتية نظامًا يصل إلى 12 سماعة، بينما تأتي شاشة العدادات بقياس 7 بوصات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تأتي أوتلاندر 2026 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، وتشمل التجهيزات أيضًا حساسات الركن وكاميرا خلفية، إلى جانب مرايا جانبية، فضلًا عن مجموعة من الوسائد الهوائية المخصصة لتعزيز الحماية، ومثبت سرعة.

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي

تختلف أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي بحسب الفئة ومستوى التجهيزات، وتبدأ الأسعار من 99,956 ريالًا للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 111,560 ريالًا. 

أما الفئتان الثالثة والرابعة، فتأتيان بأسعار أعلى، إذ يبلغ سعر الفئة الثالثة 129,961 ريالًا، بينما يصل سعر الفئة الرابعة إلى 150,661 ريالًا في السوق السعودي. 

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