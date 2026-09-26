سعر ومواصفات فولكس فاجن تيرامونت 2026 في السعودية

تواصل فولكس فاجن تيرامونت 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV كبيرة الحجم في السوق السعودي، حيث تقدم السيارة بمقصورة تتسع لسبعة ركاب ومساحات داخلية واسعة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد فولكس فاجن تيرامونت 2026

تعتمد تيرامونت على هيكل بطول يبلغ 5,103 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,990 مم وارتفاعها إلى 1,787 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,980 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 583 لترًا في وضع الاستخدام المعتاد، ويمكن رفعها بصورة كبيرة عند طي صفوف المقاعد، لتصل السعة الإجمالية إلى 2,735 لترًا.

فولكس فاجن تيرامونت 2026

محرك فولكس فاجن تيرامونت 2026

تعتمد فولكس فاجن تيرامونت 2026 على محرك بنزين TSI رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 270 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 370 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام 4 MOTION للدفع الكلي، تسجل فولكس فاجن تيرامونت معدل استهلاك يبلغ نحو 11.2 كم لكل لتر.

فولكس فاجن تيرامونت 2026

تجهيزات فولكس فاجن تيرامونت 2026

تحصل فولكس فاجن تيرامونت 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة.

وتضم السيارة كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف ونظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، فيما يأتي المقود بتصميم متعدد الوظائف مع تغطية من الجلد الصناعي، ومكيف هواء ثلاثي المناطق.

فولكس فاجن تيرامونت 2026

سعر فولكس فاجن تيرامونت 2026 في السعودية

يبدأ سعر فولكس فاجن تيرامونت 2026 في السعودية من 184,140 ريالًا.