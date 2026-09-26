طارق العكاري: قراءة المشهد اليمني لا تقتصر على الصراع الداخلي

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن تصاعد الاشتباكات داخل اليمن يجعل طبيعة التضاريس والمناطق المرتفعة ذات أهمية كبيرة في العمليات العسكرية، لما توفره من قدرة على الرصد والإنذار المبكر، سواء للقوات المهاجمة أو المدافعة.

وأضاف العكاري، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قراءة المشهد اليمني لا تقتصر على الصراع الداخلي ومحاولات الحكومة اليمنية فرض سيطرتها على جماعة الحوثيين، وإنما تشمل أيضًا الاعتداءات التي تستهدف دولًا أخرى، وعلى رأسها السعودية.

وأوضح المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري أن المشهد يزداد تعقيدًا في ظل الخلافات السياسية ووجود تنظيمات مسلحة داخل اليمن، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تحصل عليه بعض الأطراف، ومن بينها الدعم الإيراني للحوثيين.

وأشار العكاري إلى أن الجغرافيا اليمنية تمثل عنصرًا مؤثرًا في تطورات الوضع العسكري، لافتًا إلى أن مساحة اليمن تقدر بنحو 527 ألف كيلومتر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 41 مليون نسمة، مؤكدًا أن هذه المعطيات تجعل تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز حدود الصراع الداخلي وتمتد إلى أمن دول المنطقة، ولا سيما السعودية.

