سعر ومواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2027 في السعودية

تعود ميتسوبيشي باجيرو إلى المشهد من جديد بعد فترة من التوقف، لتظهر ضمن موديلات 2027 في جيلها الخامس بتوجه مختلف على مستوى التصميم والتجهيزات.

وتحصل السيارة على ملامح خارجية أكثر عصرية مع حضور واضح للطابع الرياضي، إلى جانب مجموعة واسعة من التقنيات التي تعزز مهام الراحة والسلامة.

ميتسوبيشي باجيرو

محرك ميتسوبيشي باجيرو

تعتمد ميتسوبيشي باجيرو 2027 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر، مدعوما بشاحن تيربو واحد، ويولد المحرك قوة تصل إلى 204 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 480 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي جديد مكون من 8 سرعات.

ميتسوبيشي باجيرو

ميتسوبيشي باجيرو وأوضاع القيادة

تقدم باجيرو 2027 مجموعة من أوضاع القيادة المصممة للتعامل مع اختلاف طبيعة الأسطح والظروف المحيطة، حيث يمكن الاختيار بين الوضع العادي والاقتصادي والرياضي، إلى جانب أوضاع مخصصة للثلج والطين والصخور والرمال.

ميتسوبيشي باجيرو

تصميم ميتسوبيشي باجيرو

تأتي باجيرو الجديدة بهيكل كبير يبلغ طوله 4,920 مم، مع عرض يصل إلى 1,925 مم وارتفاع يبلغ 1,910 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,870 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 230 مم.

تعتمد باجيرو 2027 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنيةLED ، إلى جانب إضاءة نهارية LED، وتستند السيارة إلى جنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات ميتسوبيشي باجيرو

تتسع المقصورة لسبعة ركاب، مع استخدام فرش من الجلد، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية التبريد، وتحصل السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 14.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية.

ميتسوبيشي باجيرو

كما تأتي شاشة العدادات بقياس 14.3 بوصة، بينما يعتمد النظام الصوتي على 12 سماعة من Dynamic Sound Yamaha Ultimate، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وإضاءة داخلية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

وسائل الحماية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو

تضم السيارة ثماني وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف.

ميتسوبيشي باجيرو

وتحتوي السيارة أيضا نظاما للتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، فضلا عن مراقبة المنطقة العمياء، كاميرا بزاوية 360 درجة، مع حساسات ركن خلفية وجانبية، ونظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء ضمنه.

ميتسوبيشي باجيرو

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2027 عالميًا

يبدأ السعر العالمي لميتسوبيشي باجيرو 2027 من 49,203 دولارات أمريكية.