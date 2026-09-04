سعر ومواصفات ديبال S09 موديل 2027 في السعودية

تنتمي سيارة ديبال S09 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV، وتأتي ضمن الطرازات المطروحة في السوق السعودي لموديلات 2027، مع اعتمادها على تقنية الدفع الكهربائي ممتد المدى REEV التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك مخصص لتوسيع نطاق القيادة.

أبعاد ديبال S09

تأتي ديبال S09 بهيكل كبير يبلغ طوله 5,205 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,996 مم وارتفاعها إلى 1,800 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,105 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 172 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,600 كجم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 427 لترًا، كما تأتي بجنوط بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

ديبال S09

محرك ديبال S09 ومنظومة REEV

تعتمد ديبال S09 موديل 2027 على نظام كهربائي ممتد المدى REEV، مع وجود محركين ونظام دفع رباعي 4 WD. وتعمل السيارة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، بينما تتولى المنظومة الكهربائية تقديم القوة للعجلات.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي AT بسرعات واحدة، بينما تنتج منظومة الدفع في ديبال S09 قوة إجمالية تصل إلى 485 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 637 نيوتن متر.

ديبال S09

ديبال S09 وزمن التسارع

تسمح الأرقام المقدمة في ديبال S09 بالتسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

مدى كهربائي يتجاوز 170 كيلومترًا

توفر ديبال S09 مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 171 كم، بينما يرتفع مدى القيادة الإجمالي إلى 883 كم عند احتساب دور موسع المدى.

ديبال S09

خيارات شحن السيارة

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC من خلال محول بقدرة 6.6 كيلوواط، وتستغرق عملية الشحن نحو 5 ساعات، كما تتوفر إمكانية الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 117 كيلوواط، حيث يمكن شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال 15 دقيقة، بينما يستغرق الشحن من 11 إلى 100 بالمئة نحو 65 دقيقة.

سعر ديبال S09 موديل 2027 في السعودية

يبدأ سعر ديبال S09 موديل 2027 في السوق السعودي من 199,999 ريال.