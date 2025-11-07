أسعار ومواصفات أسعار ديبال S05 موديل 2026 في السعودية

تعزز ديبال من تواجدها في الأسواق العالمية منها السوق السعودي، عبر نسختها الجديدة S05 موديل 2026، والتي تجمع بين الأداء الكهربائي المتطور والتصميم العصري.

أداء ومواصفات ديبال S05 موديل 2026

تعتمد ديبال S05 على منظومة حركة كهربائية بالكامل BEV مزودة بتقنية المدى الموسع، حيث يتم دعم البطارية بمحرك بنزين مخصص لتوليد الطاقة عند انخفاض الشحن.

ديبال S05 موديل 2026

وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 215 حصانًا مع نظام دفع خلفي، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

بطارية LFP بمدى كهربائي يصل إلى 166 كيلومتر

تأتي السيارة مزودة ببطارية من نوع LFP بسعة 27.28 كيلوواط/ساعة، بمدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 166 كيلومترًا، ومع امتلاء خزان الوقود والشحن الكامل للبطارية، يمكن للسيارة S05 قطع مسافة إجمالية تبلغ 900 كيلومتر.

ويستغرق شحن البطارية عبر التيار المتردد أقل من 6 ساعات للوصول إلى طاقتها الكاملة، بينما يمكن شحنها بنسبة كبيرة في أقل من 20 دقيقة عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر.

ديبال S05 موديل 2026

تجهيزات السيارة ديبال S05

تقدم ديبال S05 شاشة وسطية قياس 15.4 بوصة بدقة 2.5K تعمل بنظام التشغيل Deepal OS 3.0. كما تحتوي على نظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي AR-HUD، مكيف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي.

وزودت ديبال S05 بحزمة من أدوات السلامة منها نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة حركة المرور الخلفية، والتحكم الإلكتروني بالثبات، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة لتأمين جميع الركاب.

ديبال S05 موديل 2026

كما تضم مجموعة من مساعدات القيادة المتقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، وتنبيه النقاط العمياء، إلى جانب كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة توفر رؤية شاملة للمركبة.

سعر السيارة ديبال S05 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة ديبال S05موديل 2026 بسعر يبدأ من 99,900 ريال سعودي.