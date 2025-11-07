قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات أسعار ديبال S05 موديل 2026 في السعودية

ديبال S05 موديل 2026
ديبال S05 موديل 2026
صبري طلبه

تعزز ديبال من تواجدها في الأسواق العالمية منها السوق السعودي، عبر نسختها الجديدة S05 موديل 2026، والتي تجمع بين الأداء الكهربائي المتطور والتصميم العصري.

أداء ومواصفات ديبال S05 موديل 2026

تعتمد ديبال S05 على منظومة حركة كهربائية بالكامل BEV مزودة بتقنية المدى الموسع، حيث يتم دعم البطارية بمحرك بنزين مخصص لتوليد الطاقة عند انخفاض الشحن.

 ديبال S05 موديل 2026

وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 215 حصانًا مع نظام دفع خلفي، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

بطارية LFP بمدى كهربائي يصل إلى 166 كيلومتر

تأتي السيارة مزودة ببطارية من نوع LFP بسعة 27.28 كيلوواط/ساعة، بمدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 166 كيلومترًا، ومع امتلاء خزان الوقود والشحن الكامل للبطارية، يمكن للسيارة S05 قطع مسافة إجمالية تبلغ 900 كيلومتر.

ويستغرق شحن البطارية عبر التيار المتردد أقل من 6 ساعات للوصول إلى طاقتها الكاملة، بينما يمكن شحنها بنسبة كبيرة في أقل من 20 دقيقة عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر. 

 ديبال S05 موديل 2026

تجهيزات السيارة ديبال  S05

تقدم ديبال S05 شاشة وسطية قياس 15.4 بوصة بدقة 2.5K  تعمل بنظام التشغيل Deepal OS 3.0. كما تحتوي على نظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي  AR-HUD، مكيف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي.

وزودت ديبال S05 بحزمة من أدوات السلامة منها نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة حركة المرور الخلفية، والتحكم الإلكتروني بالثبات، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة لتأمين جميع الركاب. 

 ديبال S05 موديل 2026

كما تضم مجموعة من مساعدات القيادة المتقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، وتنبيه النقاط العمياء، إلى جانب كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة توفر رؤية شاملة للمركبة.

سعر السيارة ديبال S05 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة ديبال  S05موديل 2026 بسعر يبدأ من 99,900 ريال سعودي.

ديبال ديبال S05 سعر ديبال S05 سعر السيارة ديبال S05 سعر ديبال S05 في السعودية ديبال S05 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

الأوقاف تكلف مديرين جديدين بالوادي الجديد والبحر الأحمر .. وتجدد إيفاد أئمة للخارج

شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

ما هى أنواع شفاعات الرسولﷺ يوم القيامة؟.. أحمد الطلحي يُجيب

د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة

محاضرة لـ العواري حول منزلة علم الكلام لطلاب جامعة مركز الثقافة بالهند

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد