أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس جي 63 همالايا تظهر لأول مرة .. مواصفات مذهلة| صور

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة
مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي 63 همالايا، وتنتمي جي 63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الفخامة النادرة والفن في استخدام الألماس بأجمل رفاهية ، وهذا الإبداع يلتقي مع قوة مرسيدس المعهودة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رولز رويس كولينان، وبنتلي بنتايجا، ولامبورجيني أوروس، وأستون مارتن DBX، وفيراري بوروسانجوي، ورينج روفر فوج، ومرسيدس G63.

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

مواصفات مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تتميز سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الفريدة بالونها الأبيض المتلألئ الذي يحتوي على أكثر من 1 كجرام من غبار الألماس الحقيقي مدمج داخل طبقات الطلاء.

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

هذه التقنية المبهرة تمنح سيارة مرسيدس جي 63 همالايا بريق فريد يشبه انعكاس ضوء القمر على الثلوج، وبها خطوط حديثة، وبها هيكل خارجي مزود بحزمة widebody تمنحها حضور قوي على الطريق، وبها أقواس عجلات عريضة، وإطارات بيضاء كلاسيكية، وجنوط ألومنيوم مستوحاة من جمال سيارات مرسيدس في السبعينيات.

ويوجد بـ سيارة مرسيدس جي 63 همالايا، واجهة أمامية مظهر يتميز بشبك معدل، وشعار Retro، وبها إضافات كرومية أنيقة على الصداد الأمامية والخلفي .

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

سيتم إنتاج سبع سيارات فقط من سيارة مرسيدس جي 63 همالايا التي تحمل فلسفة التصميم ذاتها، وبها جلد تمساح هيمالايا النادر المعروف من حقائب Hermès Birkin الشهيرة لتغطية المقاعد الأمامية والوسطى، وبها لمسات من الجلد الأبيض والبني الفاتح إلى جانب أسطح مغطاة بالـ Alcantara على السقف والأعمدة الداخلية .

محرك مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، ، وتنتج قوة 577 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تباع سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة داخل سوق السيارات السعودي بسعر 6.2 مليون ريال سعودي .

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

وجدير بالذكر ان كارلكس ديزاين Carlex Design قدمت تعديل على مرسيدس G63 ،و هذا التعديل الفاخر يعزز من إنتاج الإصدارات الخاصة العالمية ، والتي لاتعتمد على تعديلات خفيفة , بل تعتمد على إضافات متكاملة في المظهر الخارجي والداخلي وبأسلوب جديد متميز ، يجعل منها إصدار أنيق و جذاب للغاية .

