مرسيدس جي 63 همالايا تظهر لأول مرة .. مواصفات مذهلة| صور

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي 63 همالايا، وتنتمي جي 63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الفخامة النادرة والفن في استخدام الألماس بأجمل رفاهية ، وهذا الإبداع يلتقي مع قوة مرسيدس المعهودة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رولز رويس كولينان، وبنتلي بنتايجا، ولامبورجيني أوروس، وأستون مارتن DBX، وفيراري بوروسانجوي، ورينج روفر فوج، ومرسيدس G63.

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

مواصفات مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تتميز سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الفريدة بالونها الأبيض المتلألئ الذي يحتوي على أكثر من 1 كجرام من غبار الألماس الحقيقي مدمج داخل طبقات الطلاء.

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

هذه التقنية المبهرة تمنح سيارة مرسيدس جي 63 همالايا بريق فريد يشبه انعكاس ضوء القمر على الثلوج، وبها خطوط حديثة، وبها هيكل خارجي مزود بحزمة widebody تمنحها حضور قوي على الطريق، وبها أقواس عجلات عريضة، وإطارات بيضاء كلاسيكية، وجنوط ألومنيوم مستوحاة من جمال سيارات مرسيدس في السبعينيات.

ويوجد بـ سيارة مرسيدس جي 63 همالايا، واجهة أمامية مظهر يتميز بشبك معدل، وشعار Retro، وبها إضافات كرومية أنيقة على الصداد الأمامية والخلفي .

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

سيتم إنتاج سبع سيارات فقط من سيارة مرسيدس جي 63 همالايا التي تحمل فلسفة التصميم ذاتها، وبها جلد تمساح هيمالايا النادر المعروف من حقائب Hermès Birkin الشهيرة لتغطية المقاعد الأمامية والوسطى، وبها لمسات من الجلد الأبيض والبني الفاتح إلى جانب أسطح مغطاة بالـ Alcantara على السقف والأعمدة الداخلية .

محرك مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، ، وتنتج قوة 577 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

تباع سيارة مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة داخل سوق السيارات السعودي بسعر 6.2 مليون ريال سعودي .

مرسيدس جي 63 همالايا الجديدة

وجدير بالذكر ان كارلكس ديزاين Carlex Design قدمت تعديل على مرسيدس G63 ،و هذا التعديل الفاخر يعزز من إنتاج الإصدارات الخاصة العالمية ، والتي لاتعتمد على تعديلات خفيفة , بل تعتمد على إضافات متكاملة في المظهر الخارجي والداخلي وبأسلوب جديد متميز ، يجعل منها إصدار أنيق و جذاب للغاية .