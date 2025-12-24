تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين

أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة اجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 6768 لسنة 2015 البدرشين، المقيدة برقم 2677 لسنة 2025 جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف البدرشين"، لجلسة 5 أبريل 2026.

قضية أحداث عنف البدرشين

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين- سبق الحكم عليهم- في الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة استقرار الأمن العام، واستخدام العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات أيضا، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بانضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمه بأغراضها.