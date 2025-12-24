قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث بطريقة غير لائقة مع المواطنين بمركز شرطة القوصية بأسيوط.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لتحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة باسيوط

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" وأن الواقعة حدثت فى غضون شهر مارس المنقضى حال قيام فرد الشرطة المذكور بتنظيم زيارة المواطنين لذويهم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الجغرافى بالقوصية بأسيوط.. وقد تم إتخاذ الإجراءات التأديبية حياله آنذاك ونقله من موقعه بما يتفق مع ثوابت وزارة الداخلية.


وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

الداخلية أسيوط وزارة الداخلية

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي في الإسكندرية ومرسى مطروح

الأوقاف

الأوقاف تعقد ندوات عن خطورة التفكك الأسري في البحيرة ومطروح

5 علماء من الأزهرِ رحلوا في 2025

بينهم وزير سابق 5 علماء من الأزهر رحلوا في 2025.. رحلت أجسادُهم وبقي أثرُهم

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

