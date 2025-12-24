قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض 35 طعنًا على نتيجة الـ 30 دائرة المُلغاة قضائيًا بانتخابات مجلس النواب 2025

قضت المحكمة الإدارية العليا، قبل قليل، برفض 35 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أُعلنت نتيجتها رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر.

رفض 35 طعنًا على نتيجة الـ 30 دائرة المُلغاة قضائيًا

فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجارى، نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة المتنافسة على 101 مقعد بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

والدوائر التى تعلن بها نتيجة الانتخابات فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة فى محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة «حدائق القبة» على مقعد واحد، الدائرة العاشرة «المطرية» على مقعدين، الدائرة الحادية عشر «المرج» على مقعد واحد، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة» على مقعد واحد، الدائرة السابعة عشر «البساتين» على مقعد واحد، الدائرة التاسعة عشر «حلوان» على 3 مقاعد، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها» على مقعد واحد، الدائرة الثانية «طوخ» على مقعدين، الدائرة الرابعة «قليوب» على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة «الخانكة» على مقعد واحد، الدائرة السادسة «شبين القناطر» على مقعد واحد، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، على مقعدين، الدائرة الثانية «مركز المنصورة» على مقعدين، الدائرة الثالثة «بلقاس» على مقعدين، الدائرة الرابعة «طلخا» على مقعدين، الدائرة الخامسة «دكرنس» على 3 مقاعد، الدائرة السادسة «منية النصر» على مقعدين، الدائرة السابعة «المنزلة» على مقعدين، الدائرة الثامنة «ميت غمر» على مقعدين، الدائرة التاسعة «أجا» على مقعدين، الدائرة العاشرة «السنبلاوين» على مقعدين.

