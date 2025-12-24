تفاصيل سقوط عاملين داخل خزان مياه بلاستيك بالسيدة زينب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سقوط عاملين داخل خزان مياه بلاستيك بمنطقة السيدة زينب.

تفاصيل سقوط عاملين في خزان مياه بالسيدة زينب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بسقوط عاملين في خزان مياه بلاستيك في منطقة السيدة زينب.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات سقوط 2 من العمال داخل خزان مياه بلاستيك فارغ سعة 10 متر مكعب وعمقه 4 أمتار وقطره متر.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن العمال كانوا يقومون بعملية التنظيف والصيانة لخزان المياه داخل مسطح أرضى سقف جمالون بداخله خزانات مياه وطلمبات.

وتم إنقاذ العاملين واستخراجهم من داخل الخزان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.