متهم بقضية المخدرات الكبرى من القفص: أمي ماتت وأنا في السجن.. وتقدمت لـ 7 فتيات للزواج واترفضت

أدلى المتهم السادس أحمد عطية، أثناء نظر محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة و27 آخرون، بأقوال مؤثرة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة اليوم.

قال المتهم: "والدتي توفيت وأنا في السجن، وفضلت 7 شهور بعد خروجي من السجن مش بخرج من البيت، أنا ساكن مع والدي راجل ملتحي ويعرف ربنا".

وتابع: "تقدمت لـ 6 أو 7 بنات علشان أتجوز واترفضت، وكنت بحاول أبدأ حياة جديدة، أبويا كان دايمًا يقولي اقرأ أذكارك وانزل روح لإخواتك المتجوزين واقعد معاهم"، مشيرًا إلى أنه عاش في عزلة بعد خروجه من السجن بسبب ظروفه النفسية.

واختتم أحمد عطية حديثه بطلب رسمي من المحكمة: "أنا بطلب من الهيئة الموقرة مخاطبة أحد المستشفيات لتحديد مدة إقامتي بها بعد خروجي من السجن، عقب وفاة والدتي".