الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، أن قطاع الطب بالجامعة من القطاعات الطبية المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مدللًا على ذلك بحصول كليات الطب على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

واوضح صديق أن خريجي كليات الطب بجامعة الأزهر نماذج متميزة في جميع أنحاء العالم، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة (4 ) بكلية طب للبنات بدمياط والدفعة (25) بكلية الطب للبنين بدمياط التي عقدت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب للبنين بدمياط، والدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات بدمياط، ولفيف من قيادات الكلية السابقين، إضافة إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية والإكلينكية بكليتي الطب للبنين والبنات.

ونقل صديق للحضور تحية وتهنئة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الذي حالت ظروف سفره خارج الوطن دون حضوره.

وقدم صديق التهنئة إلى أبنائه الخريجين طلاب الأمس وزملاء اليوم بالتخرج، كما قدم التهنئة إلى أسرهم بهذا اليوم الذي نطلق عليه "يوم الحصاد".

ووجه صديق النصيحة للأطباء الجدد بأن يكونوا على قدر المسئولية والأمانة التي تحملوها والقسم الذي أقسموه.

وأوضح  نائب رئيس الجامعة أن قطاع الطب بجامعة الأزهر  وفي مقدمتها كلية الطب للبنين بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية- "الكلية الأم" التي خرج من رحمها خمس كليات أخرى للطب-يعد من القطاعات التي يشار إليها بالبنان ليس في مصر فقط؛ بل على مستوى العالم.

وضرب صديق نماذج من هذا التمييز بداية من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وأحد أبناء كلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتور هاني عتيبة، مدير الكلية الملكية بجلاسكو خريج كلية الطب للبنين بالقاهرة، واللواء طبيب محمد يحيى، مدير مستشفى الجلاء العسكري بالقوات المسلحة مستشار جراحات القلب والصدر خريج كلية الطب للبنين بالقاهرة، وبجانب هذه النماذج المضيئة نجد العديد والعديد من أساتذة الطب يتربعون على عرش الجمعيات العلمية المختلفة مما يعزز مكانة الطبيب الأزهري في مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الطبيب الأزهري يتميز عن غيره من الأطباء بدراسة مناهج علمية متميزة يراعي خلالها تدريس جميع المقررات الدراسية التي تدرس في جميع كليات الطب، إضافة إلى تدريس علوم الدين من الفقه والمواد الأخرى التي تؤهل الطبيب التأهيل اللازم للتعامل مع متطلبات العصر بالشكل المطلوب.

وفي ختام كلمته دعا الدكتور محمود صديق المولى -عز وجل- بالتوفيق والسداد للأطباء، مشيرًا إلى أن تخرجهم اليوم يعد بداية في مسيرة البحث العلمي الذي يسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

