حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة غزة المستقلة

جددت حركة حماس، اليوم السبت، دعوتها لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوسطاء، للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة إلى القطاع، وتمكينها من مباشرة عملها.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن حماس استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لنقل الصلاحيات وإدارة شؤون الحكم في مختلف المجالات إلى اللجنة، موضحًا أن عملية التسليم تخضع لإشراف جهة تضم فصائل فلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والعشائر، إلى جانب أطراف دولية، بما يضمن انتقالًا كاملًا وشفافًا ومنظما للمهام.

وأشار قاسم إلى أن عجز المجتمع الدولي والوسطاء، و الولايات المتحدة، عن تمكين اللجنة من دخول غزة، يفقد الثقة بأي حديث عن تهدئة أو سلام أو تشكيل مجالس لإدارة شؤون القطاع وتحقيق الاستقرار فيه.

وشدد المتحدث باسم حماس على أنه على هذه الأطراف إثبات جديتها ومصداقية تصريحاتها بشأن السلام والاستقرار، من خلال السماح للجنة بالدخول إلى قطاع غزة، وضمان نجاح مهامها في المرحلة المقبلة.