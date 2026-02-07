العدوان الإسرائيلي مستمر.. مستشفيات غزة تستقبل 27 شهيدا مصابا خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان، و25 وإصابة آخرين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,027 شهيدا، و171,561 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



وذكرت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية فلسطينية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576، وإجمالي الإصابات إلى 1,543، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.