مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

علق الناقد الرياضي محمد صلاح، على نفي إمام عاشور، لتصريحات الكابتن صالح جمعة التي تخص أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي، مطالبًا بضرورة إثبات حقيقة كلامه.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “طالما أن إمام عاشور نفى تمامًا كلام صالح جمعة عنه، وأنكر أيضًا أنه التقى به أو بكهربا على العشاء كما زعم جمعة، فالأمر أصبح واضحًا: أحد الطرفين صادق والآخر بكذب، ولا يوجد احتمال ثالث”.

وتابع: “صحيح أنني كنت قد طالبت سابقًا بإغلاق ملف الحديث عن أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي, خاصة بعد إعلانه تقبُّل العقوبة وانضباطه الكامل والتزامه بما فرضه النادي عليه”.

وأضاف: “لكن طالما أن الموضوع ما زال مطروحًا على الساحة الإعلامية، وما زال جاذبًا للمتابعة وإثارة الجدل”.

واختتم: “فمن حقنا نحن جمهور النادي الأهلي، أكبر نادٍ في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط تاريخيًا وجماهيريًا وإنجازيًا، أن نعرف الحقيقة، وأن نُميّز بين الصادق والكاذب، حفاظًا على اسم النادي وكيانه وقيمه..الأهلي فوق الجميع، والحقيقة دائمًا أولاً”.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الرد على تصريحات صالح جمعة بخصوص أزمته الأخيرة مع النادي.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “اى كلام اتقال فى اى برامج على لسانى اومنسوب ليا او نقلا عنى لم يحدث من الاساس وانا غير مسئول عنه”.

وتابع: “ولم يصدرمنى اى حاجه من كل اللى اتقال كله غير صحيح”.

واختتم إمام عاشور: “حتى المقابله نفسها لم تحدث اصلا مع الاحترام للجميع وكل تركيزى في تدريبى وشغلى وبس ومصلحة فريقى اهم من كل الكلام شكرا ليكم”.