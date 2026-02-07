ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط

أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت استمرار حالة الطواريء الوطنية الخاصة بإيران، وفرض عقوبات جديدة عليها؛ تطال كيانات وناقلات نفط ذات صلة بقطاع النفط الإيراني.

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا وضع آلية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد أي سلع أو خدمات من إيران، وذلك لحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.

ووضع الأمر التنفيذي؛ نظاما يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي سلع أو خدمات من إيران، ويجوز للرئيس تعديل الأمر؛ إذا تغيرت الظروف، أو ردًا على أي إجراءات انتقامية، أو إذا اتخذت إيران أو أي دولة متضررة خطوات جادة لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية والتوافق مع الولايات المتحدة في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بقطاع النفط الإيران، تستهدف 15 كياناً و14 سفينة وشخصين ذوي صلة بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" التابع لطهران، حسب تعبير الخارجية الأمريكية