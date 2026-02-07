قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات للقراء يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 7-2-2026  


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 7-2-2026 في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها أمس ، أى انخفضت حوالى  4 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 



كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 130  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 250جنيه في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.
كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.



ارتفاع أسعار الدواجن 

ومن جانبه ، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن مرتفعة نتيجة زيادة الإقبال على الرغم من زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح من 25 ل 35% ، معلقا : " البط سعره هيترفع 100% قبل أسبوع من رمضان ثم تعود الأسعار لطبيعتها بعد أول يومين من رمضان "

وأوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما يحدث في الأسواق حاليًا أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ويُعرف باسم «الموسم الاستهلاكي»، حيث تميل الأسر إلى شراء الدواجن بكميات كبيرة وتخزينها استعدادًا للعزومات الرمضانية وموائد الرحمن، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب السحب من الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و35%.

وأشار الزيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الطلب بدأ مبكرًا بسبب تداخل موسم صيام الأخوة المسيحيين، ثم تزايد بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الإنتاج متوافر بكميات كبيرة تفوق بعض فترات العام الماضي.

خسائر المربيين


وأضاف أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في الأسعار استمر لفترة طويلة تجاوزت 6 أشهر، بينما الوضع الحالي لم يمتد إلا لبضعة أسابيع، مما يعني أن الأزمة مؤقتة ومحدودة المدة.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن مرشحة للعودة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف مثل البط قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا قبل أول أيام رمضان، إلا أن الأسعار ستعود سريعًا للانخفاض مع تراجع الطلب بعد اليوم الأول.

الدواجن البيض الفراخ الدواجن الساسو الفراخ الحمراء البانيه أسعار الدواجن اليوم

