ضبط 8 أطنان دواجن ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد

تمكّنت حملة رقابية بمديرية تموين الوادي الجديد بالتعاون مع الجهات الأمنية ورجال كمين النقب ومباحث التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أثناء التفتيش أنها تحمل شحنة تزيد عن (٨) أطنان من المنتجات الغذائية والدواجن المجمدة قادمة من خارج المحافظة، منها كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر وخالية تماماً من أي بيانات وكان بيان المضبوطات كالآتي:

1. كميات اللانشون بأنواعه المختلفة: (4347) كجم

2. كميات الحلاوة الطحينية: حوالي (1700)كجم.

3. كميات الدواجن المجمدة: (2025) كجم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن المضبوطات.

وأكدت الدكتورة سلوى أن الحملات التموينية والتفتيشية ستستمر بشكل مكثف لكشف المخالفات، وحثت على ضرورة التحقق من بيانات الصلاحية والبيانات الموضحة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي سلع مشكوك في صلاحيتها أو عدم وجود بيانات مدونة عليها وذلك عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

