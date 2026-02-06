وزير الأوقاف للمتسابق شهاب أحمد: حلقة اليوم لكم.. انسى التوتر وجو المسابقة وانطلق وحلِّق

وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نصيحة، للمتسابق الطفل شهاب أحمد قائلا: “حلقة اليوم لكم، ومنتظر منك الإبداع والتألق واستعرض مهاراتك الصوتية وما وهبك الله إيام، انسى التوتر وجو المسابقة وانطلق وحلق، وربنا يفتح لك فتح عظيم إن شاء الله”.

من جانب آخر؛ وجّه المنشد الديني مصطفى عاطف، خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة»، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدّمه له على مدار سنوات طويلة.

محبة وتقدير كبيرين

وأكد عاطف أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يحظى بمحبة وتقدير كبيرين في كل مكان داخل مصر، بفضل هذا الاهتمام والرعاية.

أهمية الحفاظ على التراث الديني

وأضاف أن الدكتور أسامة الأزهري يحرص دائمًا على التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الديني والإنشادي، وترسيخ فكرة أن مصر ستظل «دولة التلاوة» وأرض الأصوات الجميلة والعراقة الممتدة عبر الأجيال.

وأكد مصطفى عاطف فخره الشديد بتواجده ضمن برنامج «دولة التلاوة»، موضحًا أن المصريين يعتزون بهويتهم القرآنية في كل أنحاء العالم، حيث أنجبت مصر كبار القراء الذين علّموا العالم تلاوة القرآن بأصواتهم، وأسّسوا لفن الإنشاد والمديح بنغماتهم العذبة.