انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بوقوع انفجار منطقة حشماتية الواقعة شرق العاصمة الإيرانية طهران، وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن المبنى المستهدف يعود لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، شهدت مدينة بندر عباس انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بسبب تسرب غاز.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وامريكا وإسرائيل، وكانت مدينة بندر عباس هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يوما، وانتهت يقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وشن جيش الاحتلال ، هجوما على القاعدة العسكرية البحرية الإيرانية بندر عباس، على سواحل مضيق هرمز.