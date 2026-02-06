المركز الثقافي الروسي والجمعية المصرية للكاريكاتير يحتفيان بـ محمد صبحي | صور

احتفى المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، منذ قليل، بالفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بمقر مدينة سنبل للثقافة والفنون، في أجواء ثقافية وفنية مميزة شهدت حضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

بدأت فعاليات الاحتفال بكلمة للأستاذ شريف جاد، المسؤول عن المركز الثقافي الروسي، حيث أعرب خلالها عن سعادته بتكريم قامة فنية كبيرة بحجم الفنان محمد صبحي، مشيدًا بمسيرته الفنية والثقافية الممتدة. كما أعلن خلال كلمته أنه، بصفته نائب رئيس جمعية الفيلم، نقل إلى الفنان محمد صبحي رغبة الجمعية في اختياره ليكون شخصية مهرجان جمعية الفيلم هذا العام، والمقرر إقامته يوم 14 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن فكرة إقامة متحف فني يضم أعمال رسامي الكاريكاتير من مصر ومختلف دول العالم، والمخصص للاحتفاء بمسيرة الفنان محمد صبحي، جاءت بمبادرة من الفنان فوزي مرسي، الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، الذي حرص على تقديم مشروع ثقافي يوثق لتاريخ فن الكاريكاتير ويحتفي برموزه.

وألقى الفنان الكبير محمد صبحي كلمة أعرب فيها عن تقديره وامتنانه للمركز الثقافي الروسي والجمعية المصرية للكاريكاتير، مشددًا على الدور المهم الذي يلعبه فن الكاريكاتير في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقافة، مؤكدًا أن هذا الفن يعد أحد أبرز أدوات التعبير الفني القادرة على تناول القضايا المختلفة بأسلوب مبتكر ومؤثر.

ومن جانبه، ألقى مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير كلمة أكد خلالها أن تكريم الفنان محمد صبحي يمثل شرفًا كبيرًا للجمعية، معلنًا عن مشروع إقامة متحف فني يضم أعمال رسامي الكاريكاتير من مصر ومختلف دول العالم، على أن يكون مخصصًا للاحتفاء بشخصية الفنان محمد صبحي ومسيرته الإبداعية.

كما أشار إلى حصول الجمعية مؤخرًا على جائزة أفضل معرض أُقيم على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب جائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه مقدمة من وزارة الثقافة.

وفي لفتة تقديرية لدور الجمعية ورسامي الكاريكاتير، أعلن الفنان محمد صبحي تبرعه بمبلغ مالي لدعم الجمعية، يتجاوز قيمة الجائزة المقدمة من وزارة الثقافة، وذلك تعبيرًا منه عن إيمانه بأهمية فن الكاريكاتير ودوره في دعم الحركة الثقافية والفنية.

يأتي هذا التكريم تأكيدًا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفنان محمد صبحي في المشهد الثقافي والفني المصري والعربي، ودوره البارز في دعم الفنون والإبداع.