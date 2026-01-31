الزمالك يحسم حراسة المرمى أمام المصري.. محمد صبحي أساسي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على منح محمد صبحي فرصة البقاء في حراسة المرمى خلال مواجهة المصري المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء القرار بعد الأداء الذي قدمه صبحي في مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ما أكسبه ثقة الجهاز الفني للاستمرار كحارس أساسي.

وتقرر استبعاد محمد عواد من الحسابات حاليًا بعد اعتراضه على عدم التواجد أساسياً أمام بتروجت ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، مما جعل الجهاز الفني يعتمد بشكل كامل على محمد صبحي في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم غدٍ الأحد على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية، في محاولة لتعزيز موقعه في المجموعة واستكمال نتائجه الإيجابية.