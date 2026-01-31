فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية

وثّق فريق من شبكة “سي إن إن” اشتباكات بين متظاهرين مناهضين لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وقوات الأمن في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

أظهرت المشاهد المتظاهرين وهم يلقون أشياءً مثل الزجاجات وحقيبة واحدة مليئة بالقمامة على الأقل، بينما يحاصرون ضباط الشرطة وعناصر وزارة الأمن الداخلي بالقرب من مبنى فيدرالي.

أطلقت قوات الأمن كرات الفلفل ورشّتهم بمواد كيميائية مهيجة في مواجهة حامية.

وفي لحظة ما، يبدو أن مراسلة “سي إن إن”، فيرونيكا ميراكل، قد أُصيبت برصاصة مطاطية وسعلَت نتيجة المادة الكيميائية المهيجة.

فيما أفادت شرطة لوس أنجلوس بأنها ألقت القبض على محرضين عنيفين بعد أن أصدرت عدة أوامر بتفريق المتظاهرين قرب المبنى الفيدرالي.