الأهلي يشكو الحكم السنغالي عيسى سي في الكاف .. تفاصيل مثيرة

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

جاء في الشكوى أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الحكم العديد من الأخطاء المؤثرة بحق فريق الأهلي، فقد سبق له أثناء إدارته مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور ال32 بالقاهرة أن قام بطرد مهاجم الفريق جراديشار دون أن يرتكب أي خطأ.

وكانت بعض قراراته تخالف الواقع وكادت تؤثر على نتيجة المباراة. وفي اللقاء الأخير لم يوفر الحكم السنغالي الحماية للاعبي الأهلي داخل الملعب من لاعبي المنافس ولم يشهر البطاقات التي كانت تستوجبها هذه الحالات.

وزاد على ذلك لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي أشرف بن شرقي بعدما تعرض للجذب من مدافع الترجي داخل منطقة الجزاء، وساعده في ذلك تجاهل حكم الVAR. في حين قام عيسى سي باحتساب ضربة جزاء للمنافس غير صحيحة خاصة أن الكرة ارتطمت بكتف لاعب الأهلي وليس يده.

كما أن حكم الVAR استدعى عيسى سي لاحتساب اللعبة بعدها بفترة طويلة. وطالب النادي باتخاذ اللازم قانونًا حيال هذه الوقائع وإسناد المباريات الإقصائية لحكام النخبة لحماية «نزاهة» المسابقات الإفريقية.