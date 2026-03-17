مسلسل فن الحرب الحلقة 28.. ريم مصطفى توجه ضربة قوية ليوسف الشريف

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 28 تطورات مثيرة حيث فجرت “ياسمين النشرتي” أو “ريم مصطفى” مفاجأة مدوية بكشفها عن وجود جهاز تنصت، مؤكدة أنها كانت على دراية كاملة بكل تحركات “زياد” أو "يوسف الشريف و“تامر”.

وتمكنت ياسمين من استعادة شقيقها “حسن” إلى صفها، في خطوة استراتيجية غيرت مسار المواجهة، وجاءت لحظة خيانة حسن لزياد بمثابة الضربة القاضية، خاصة أنها حدثت في توقيت حاسم، ولم تتردد ياسمين في تصعيد الموقف أكثر، مهددة بفتح تحقيق رسمي وكشف مصادر الأموال المشبوهة، الأمر الذي بث الذعر بين الجميع وأشعل أجواء التوتر.

بينما أعلنت “مي” أو"شيري عادل" انسحابها من الصراع، معبرة عن شعورها بضياع سنوات من الجهد سدى، لتضيف بقرارها هذا بعدًا إنسانيًا للصراع المحتدم.

وأما “سيد”، فظهر بمعلومة غامضة تتعلق بمكان الأموال، في تطور يفتح الباب أمام احتمالات جديدة قد تعيد خلط الأوراق خلال الحلقات المقبلة.

قصة مسلسل فن الحرب

وتدور أحداث مسلسل فن الحرب في إطار اجتماعي مشوّق، حول شاب يرفض أن يسير على خطى والده رجل الأعمال، ويتمسك بحلمه في دخول عالم التمثيل. لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة والده متأثرًا بتورطه في قضية نصب، ليجد نفسه محاصرًا بشبكة معقدة من المصالح والصراعات، ساعيًا لكشف الحقيقة واستعادة اسمه.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان يوسف الشريف كل من كمال أبورية، ريم مصطفى، شيري عادل، وإسلام إبراهيم. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب.