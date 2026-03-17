دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية واحشاني يامة في ذكرى والدتها وكل الأمهات

انتهت الفنانة دوللى شاهين، من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان «واحشاني يامة» مهداة منها لوالدتها الراحلة جاكلين الراعي وذكرى كل الأمهات اللواتي توفين، وهي من كلمات السيد علي، ألحان وتوزيع هشام حسن، تصوير محمد السيد، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وتم التسجيل بإستديو (سيكا ميوزك) إدارة زياد العليمي، احمد فتحي، ميكس وماستر السيد علي، إشراف مؤمن يوسف.

ونشرت المطربة دوللي شاهين عبر حسابها الرسمي صورا لها أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليها قائلة صعب ان الواحد يقدر يوفي ويكفي حق الأم وتعبها وتضحياتها مهما قال ومهما عمل والأصعب غيابها اللي ما فيش حد فالكوكب يقدر يملي فراغها..... واحشاني يامه.....

وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدا لعرضه قريبا والفيديو كليب تم تصويره مزج مابين الـ ai والحقيقي فكرة دوللي شاهين. تم تسجيل الأغنية الجديدة في أحد الاستوديوهات بحضور المخرج مؤمن يوسف والمستشار الإعلامي عصام ميلاد نصرالله والإعلامية هانيا محسن.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ترند، ياللا يا غدار، وأغنية روح زورن» بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.