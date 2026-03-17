عمرو صالح يكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل فرصة أخيرة | فيديو

كشف الفنان عمرو صالح في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري عن تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل "فرصة أخيرة"، والذي يُعد من الأعمال الدرامية المهمة لما يحمله من طابع تشويقي يمزج بين الإثارة والغموض والجريمة.



وأوضح صالح أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "ياسين"، وهو مهندس معماري يتمتع بقدرات مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه شخصية مركبة نفسيًا، تتسم بالتسرع في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يضعه في مواقف معقدة ويترتب عليه نتائج سلبية تؤثر على مسار حياته بشكل كبير. وأضاف أن هذا البعد النفسي كان من أكثر العناصر التي جذبته لتقديم الدور، حيث يمنح الشخصية عمقًا مختلفًا وتحديًا.



وأكد أن شخصية "ياسين" بعيدة تمامًا عن شخصيته الحقيقية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية وطريقة التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أنه حرص على دراسة تفاصيل الشخصية بشكل دقيق حتى يتمكن من تقديمها بصورة واقعية تقنع الجمهور.



وعن كواليس العمل، أشار إلى أنها كانت مليئة بالروح الإيجابية والتعاون بين جميع فريق العمل، لافتًا إلى أن العمل مع النجم الكبير محمود حميدة كان تجربة مميزة للغاية، حيث وصفه بأنه "مدرسة تمثيل" لما يمتلكه من خبرات فنية كبيرة وانضباط في الأداء، وهو ما ينعكس على كل من يعمل معه داخل موقع التصوير.



وأضاف أن وجود مجموعة متميزة من النجوم داخل العمل ساهم في خلق حالة من التناغم الفني، وهو ما ظهر بوضوح على الشاشة، خاصة مع تنوع الشخصيات وتشابك خطوطها الدرامية.

وأشار إلى أن مسلسل "فرصة أخيرة" يقدم قصة مختلفة تعتمد على عنصر التشويق.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمرو صالح كل من طارق لطفي، ندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، ويوسف وهبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.

https://youtube.com/shorts/vKYxIcvtUt0?si=7XnOqDcE7J2NV7sl