الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

رشا عوني

مع اقتراب عيد الفطر2026، يستعد الجميع لشراء الكحك والبسكوت أو عملها في المنزل، ومن ضمن حلويات العيد التي يفضلها الكثير بسكوت الكوكيز بالشيكولاتة، حيث يقبل عليه الأطفال والكبار خاصة وأنه يباع في كبرى المحلات الشهيرة وانتشر بشكل كبير مؤخراً، ويمكنك تعمل طريقة عمل الكوكيز في البيت في عيد الفطر .. 

 

طريقة الكوكيز الأصلي

مكونات الكوكيز 

  • 2 كوب دقيق
  •  2كوب حبيبات الشوكولاتة
  •  كوب زبدة
  •  3/4كوب سكر
  • 2 بيضة
  • ملعقة صغيرة بيكنج صودا
  • 2 ملعقة صغيره فانيليا
  • ملعقة صغيرة ملح
    من عجينة واحدة ⁉️عملت منه بطعم الفانيليا والشيكولاتة❗️ ووفرت فلوسى @shimaa81 

ما هي طريقة عمل الكوكيز في البيت؟

 

1. سخني الفرن على درجة حرارة مرتفعة. 

2. اخفقي الزبدة والسكر، ثم ضعي الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. اخلطي الدقيق فى وعاء آخر، ثم ضعي البيكينج صودا والملح معاً ثم اسكبيهم فوق مزيج البيض.

4. ضيفي حبيبات الشوكولاتة وقلبي بشكل جيد.

5.  قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.

طريقة عمل الكوكيز نادية السيد
 

طريقة عمل الكوكيز بالمقادير

 

مقادير عمل الكوكيز

¾2 كوب دقيق.
2 كوب رقائق شوكولاتة.
كوب سكر بني.
½ كوب سكر.
½2 أصبع زبدة غير مملحة.
2 بيض.
2 ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
¾ ملعقة صغيرة ملح.

- سخّن الفرن إلى درجة حرارة 375 درجة مئوية.

- بطّن صينية كبيرة بورق الزبدة.

- أضف الزبدة والسكر، واخلطها في الخلاط الكهربائي لمدّة دقيقتين.

- اخفقها معًا ببطء، ثم أضف الفانيليا والبيض.

- أضف الدقيق والبيكنج صودا والملح إلى وعاء آخر، وقلّبها مع خليط الزبدة جيدًا.

- أضف رقائق الشوكولاتة، ثم لف العجينة على شكل كرات متناسقة.

- ضعها على ورق الخبز في الصينية.

- اخبزها في الفرن لمدّة 10 - 12 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

‫طريقة عمل الكوكيز نادية السيد‬‎

طريقة عمل الكوكيز ناديه السيد

طريقة عمل الكوكيز في البيت طريقة عمل الكوكيز عيد الفطر2026 طريقة الكوكيز الأصلي مكونات الكوكيز

