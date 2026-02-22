قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطعم الأصلي.. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل السوبيا
طريقة عمل السوبيا
رشا عوني

لا تخلو سفرة رمضان من المشروبات الرمضانية التي ننتظرها كل عام، وعلى رأسها السوبيا المميزة التسجيلات الكبار والصغار، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل السوبيا في البيت ومسحوق السوبيا بدلا من شرائها جاهزة وبمكونات بسيطة ومضمونة من مطبخك. 


ما هي مكونات مسحوق السوبيا؟

بودرة السوبيا هي خليط من المكونات الجافة التي تحتوي على نكهات السوبيا، مثل جوز الهند، بالإضافة إلى السكر والحليب البودرة التي تضفي الطعم التقليدي للمشروب الرمضاني، كل ما عليكِ فعله هو إضافة الماء البارد إلى هذه البودرة، لتحصلي على سوبيا طازجة ولذيذة.

مكونات بودرة السوبيا

1 كوب جوز الهند مجفف ومطحون جيدًا حتي يصبح مثل السكر البودرة

2 كوب من السكر البودرة.

1 كوب من الحليب البودرة.

½ كوب كريم شانتيه خام بدون سكر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.


 

طريقة بودرة السوبيا في البيت 

قومي بخلط جوز الهند مع السكر البودرة، الحليب البودرة، الفانيليا، والكريم شانتيه والحليب البودرة، وذلك بعد تصفيه جميع المكونات سويًا في المصفاة حتى نتأكد من أن جميع المكونات ناعمة وليس بها أي تكتلات.

التخزين: 

بعد الخلط الجيد؛ ضعي المزيج في علبة محكمة الإغلاقـ لتخزينه في مكان جاف وبارد، يمكن تخزين هذه البودرة لاستخدامها يوميا خلال شهر رمضان.
 

طريقة عمل مشروب السوبيا

خذي ملعقتان كبيرتان من البودرة، إلى لتر حليب بارد، وضعيها في الخلاط، وضعي السكر حسب الرغبة، واخلطيه في الخلاط جيداً حتي يُكوِّن رغوة.

طريقة عمل السوبيا طريقة عمل بودرة السوبيا مكونات بودرة السوبيا مشروبات رمضان مسحوق السوبيا

