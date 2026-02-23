قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
رياضة

الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان

روبن لوفتوس تشيك
روبن لوفتوس تشيك
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات إصابة روبن لوفتوس تشيك، لاعب وسط فريق إيه سي ميلان، والتي حدثت خلال مباراة فريقه ضد بارما في الجولة 26 من الدوري الإيطالي (سيريا إيه) لموسم 2025-2026، والتي قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
 

خسارة إيه سي ميلان أمام بارما

خسر إيه سي ميلان مساء الأحد أمام بارما بنتيجة 0-1، في مباراة أقيمت على ملعب الروسونيري، حيث سجل فريق الضيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، في واحدة من المباريات الصعبة للروسونيري هذا الموسم.
 

تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك

تعرض لوفتوس تشيك لإصابة قوية منذ الدقيقة 9، إثر تدخل عنيف في وجهه بعد اصطدامه بحارس مرمى بارما. 

ونُقل اللاعب على نقالة خارج الملعب، مرتديًا دعامة للرقبة؛ لتثبيت رأسه، مع وجود جرح كبير في وجهه، أثار قلق الجميع في الملعب.
 

التشخيص الطبي وخطط العلاج

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن اللاعب نُقل فورًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد خطورة الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أنه لا توجد إصابة في الرأس، إلا أن الضربة تسببت في كسر في عظم الفك العلوي؛ مما يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن يبقى اللاعب في المستشفى حتى استقرار حالته بعد العملية، مما قد يبعده عن المشاركة في المباريات القادمة لفترة غير محددة، وهو ما يمثل ضربة قوية لفريق إيه سي ميلان في وسط الملعب، خاصة مع ضغط المباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أثر الإصابة على الفريق

غياب لوفتوس تشيك سيؤثر على خط وسط الروسونيري الذي يعتمد كثيرًا على خبرته وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب. 

ويواجه الجهاز الفني تحديًا كبيرًا لتعويض غيابه في المباريات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على مراكز المقدمة في الدوري الإيطالي.

