الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات إصابة روبن لوفتوس تشيك، لاعب وسط فريق إيه سي ميلان، والتي حدثت خلال مباراة فريقه ضد بارما في الجولة 26 من الدوري الإيطالي (سيريا إيه) لموسم 2025-2026، والتي قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.



خسارة إيه سي ميلان أمام بارما

خسر إيه سي ميلان مساء الأحد أمام بارما بنتيجة 0-1، في مباراة أقيمت على ملعب الروسونيري، حيث سجل فريق الضيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، في واحدة من المباريات الصعبة للروسونيري هذا الموسم.



تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك

تعرض لوفتوس تشيك لإصابة قوية منذ الدقيقة 9، إثر تدخل عنيف في وجهه بعد اصطدامه بحارس مرمى بارما.

ونُقل اللاعب على نقالة خارج الملعب، مرتديًا دعامة للرقبة؛ لتثبيت رأسه، مع وجود جرح كبير في وجهه، أثار قلق الجميع في الملعب.



التشخيص الطبي وخطط العلاج

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن اللاعب نُقل فورًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد خطورة الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أنه لا توجد إصابة في الرأس، إلا أن الضربة تسببت في كسر في عظم الفك العلوي؛ مما يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن يبقى اللاعب في المستشفى حتى استقرار حالته بعد العملية، مما قد يبعده عن المشاركة في المباريات القادمة لفترة غير محددة، وهو ما يمثل ضربة قوية لفريق إيه سي ميلان في وسط الملعب، خاصة مع ضغط المباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أثر الإصابة على الفريق

غياب لوفتوس تشيك سيؤثر على خط وسط الروسونيري الذي يعتمد كثيرًا على خبرته وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب.

ويواجه الجهاز الفني تحديًا كبيرًا لتعويض غيابه في المباريات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على مراكز المقدمة في الدوري الإيطالي.