الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالرد الحازم على أي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية أو تقويض دورها في هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز مؤسسات الدولة يمثلان أولوية قصوى لا تقبل المساومة.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن الدولة على أهبة الاستعداد لردع أي تهديدات محتملة، بالتنسيق المستمر مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وصون الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، محذرًا من التفريط في الفرصة التاريخية المتاحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام، تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة التي قد تعرقل مسار الإصلاح والبناء.