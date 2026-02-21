اليمن.. قوات ‎درع الوطن تتسلم مسؤولية تأمين المداخل الرئيسة لمدينة ‎عدن

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن قوات درع الوطن تسلمت مسؤولية تأمين المداخل الرئيسة لمدينة عدن، والتي كانت خاضعة لما يُعرف بـ"قوات الأمن الوطني"، والمسمّاة سابقا بـ"قوات الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وأشارت إلى أن أبرز النقاط الأمنية التي تسلمتها درع الوطن، هي: “نقطة العلم شرق عدن - نقطة الرباط شمال - نقطة رأس عمران غرب المدينة”، إضافة الى الانتشار في “كريتر” و"خور مكسر".
ويأتي ذلك؛ بعد تصعيد المجلس الانتقالي اليمني، أمس، ودفعه أنصاره إلى اقتحام قصر معاشيق مقر إقامة الحكومة.