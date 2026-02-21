اليمن.. قوات ‎درع الوطن تتسلم مسؤولية تأمين المداخل الرئيسة لمدينة ‎عدن

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن قوات ‎درع الوطن تسلمت مسؤولية تأمين المداخل الرئيسة لمدينة ‎عدن، والتي كانت خاضعة لما يُعرف بـ"قوات الأمن الوطني"، والمسمّاة سابقا بـ"قوات الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وأشارت إلى أن أبرز النقاط الأمنية التي تسلمتها درع الوطن، هي: “نقطة العلم شرق عدن - نقطة الرباط شمال - نقطة رأس عمران غرب المدينة”، إضافة الى الانتشار في “كريتر” و"خور مكسر".

ويأتي ذلك؛ بعد تصعيد المجلس الانتقالي اليمني، أمس، ودفعه أنصاره إلى اقتحام قصر معاشيق مقر إقامة الحكومة.