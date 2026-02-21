قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم

محمد شحتة

يستحب أن نردد في الليلة الثالثة من رمضان 2026، في هذا الوقت المبكر وقبل السحور لصيام ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

دعاء الليلة الثالثة من رمضان

كما يستحب أن نكثر من ترديد دعاء الليلة الثالثة من رمضان وكذلك أهم الأدعية الخاصة بشهر رمضان المبارك ونقول:

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

أدعية رمضان 2026

اللهمَّ إنا نسألك محوَ الذنوب، وسترَ العيوب، ولينَ القلوب، وتفريجَ الهموم، وتيسيرَ الأمور، وأن تكتب لنا خيرَي الدنيا ونعيمَ الآخرة، يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ أصلح قلوبَنا، واغفر ذنوبَنا، واستر عيوبَنا، واقبل توبةَ التائبين.

اللهمَّ أجزل لنا العطيَّة، واغفر لنا الخطيئة، وأحْيِنا حياةً رَضيَّةً مَرضيَّةً، يا عزيزُ يا غفور، يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ أعطِنا خيرَ ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاحَ الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهمَّ اشفِ من أتعبه مرضُه، وتأخَّر شفاؤه، وكثُر داؤه، وقلَّ دواؤه، وأنت عونُه وشفاؤه، يا من غمرتَ عبادَك بفضلك وعطائك؛ اغمرنا بواسع فضلك وعطائك، يا ربَّ العالمين.

