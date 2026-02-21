قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
رياضة

معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري


أكد  معتمد جمال المدير الفني لـ نادي الزمالك  أنه كان يتوقع الطريقة التي سيخوض بها فريق حرس الحدود  المباراة، موضحًا أن المنافس اعتمد على التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات والهجمات المرتدة. 

وأشار إلى أن الحدود أتيحت له بعض الفرص، لكن لاعبي الزمالك استعجلوا التسجيل في الشوط الأول، لرغبتهم في إحراز هدف مبكر يسهل المهمة.

 تصحيح تمركز اللاعبين وتحسن الأداء

أوضح المدير الفني أن هناك ملاحظات فنية على تمركز بعض اللاعبين خلال الشوط الأول، وتم علاجها مع بداية الشوط الثاني، وهو ما انعكس على الأداء بشكل إيجابي. وأشاد بالثلاثي عبدالله السعيد  وأحمد فتوح ومحمد السيد ، مؤكدًا أنهم نفذوا أدوارهم بكفاءة. وأضاف أن الفريق كان أفضل نسبيًا بعد الاستراحة ونجح في تنفيذ التعليمات كما تم التخطيط لها، مشددًا على إغلاق ملف اللقاء والتركيز على المواجهات الصعبة المقبلة.


 سر تغيير مركز فتوح

كشف جمال أن فكرة الدفع بأحمد فتوح في مركز لاعب الوسط (8) لم تكن وليدة ظروف المباراة، بل تم الاتفاق عليها مسبقًا، خاصة مع علم الجهاز الفني بأن عبد الله السعيد لن يتمكن من استكمال أكثر من 60 دقيقة. وأوضح أنه تحدث مع فتوح قبل اللقاء بشأن هذا الدور، مع توجيهه للتمركز في الجانب الأيمن ليكون في وضعية أفضل أمام المرمى.


تعليق على الفرص والتحكيم وغياب شيكوبانزا


 

وعن فرصة أحمد شريف المهدرة، شدد على أن إضاعة الفرص أمر وارد في كرة القدم، مفضلًا عدم مناقشة اللاعبين عقب المباريات بسبب اختلاف حالتهم النفسية. كما تحفظ على التعليق بشأن التحكيم، مؤكدًا أن بعض القرارات في وسط الملعب كانت تستحق لصالح فريقه، دون أن تؤثر على النتيجة.

واختتم بالإشارة إلى أن اللاعب الأنجولي شيكوبانزا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية منذ مواجهة سيراميكا كليوباترا ، وسيخضع لفحص طبي بعد راحة سلبية لتحديد موقفه من المباريات المقبلة


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

