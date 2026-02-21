معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين



أكد معتمد جمال المدير الفني لـ نادي الزمالك أنه كان يتوقع الطريقة التي سيخوض بها فريق حرس الحدود المباراة، موضحًا أن المنافس اعتمد على التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات والهجمات المرتدة.

وأشار إلى أن الحدود أتيحت له بعض الفرص، لكن لاعبي الزمالك استعجلوا التسجيل في الشوط الأول، لرغبتهم في إحراز هدف مبكر يسهل المهمة.

تصحيح تمركز اللاعبين وتحسن الأداء

أوضح المدير الفني أن هناك ملاحظات فنية على تمركز بعض اللاعبين خلال الشوط الأول، وتم علاجها مع بداية الشوط الثاني، وهو ما انعكس على الأداء بشكل إيجابي. وأشاد بالثلاثي عبدالله السعيد وأحمد فتوح ومحمد السيد ، مؤكدًا أنهم نفذوا أدوارهم بكفاءة. وأضاف أن الفريق كان أفضل نسبيًا بعد الاستراحة ونجح في تنفيذ التعليمات كما تم التخطيط لها، مشددًا على إغلاق ملف اللقاء والتركيز على المواجهات الصعبة المقبلة.



سر تغيير مركز فتوح

كشف جمال أن فكرة الدفع بأحمد فتوح في مركز لاعب الوسط (8) لم تكن وليدة ظروف المباراة، بل تم الاتفاق عليها مسبقًا، خاصة مع علم الجهاز الفني بأن عبد الله السعيد لن يتمكن من استكمال أكثر من 60 دقيقة. وأوضح أنه تحدث مع فتوح قبل اللقاء بشأن هذا الدور، مع توجيهه للتمركز في الجانب الأيمن ليكون في وضعية أفضل أمام المرمى.



تعليق على الفرص والتحكيم وغياب شيكوبانزا





وعن فرصة أحمد شريف المهدرة، شدد على أن إضاعة الفرص أمر وارد في كرة القدم، مفضلًا عدم مناقشة اللاعبين عقب المباريات بسبب اختلاف حالتهم النفسية. كما تحفظ على التعليق بشأن التحكيم، مؤكدًا أن بعض القرارات في وسط الملعب كانت تستحق لصالح فريقه، دون أن تؤثر على النتيجة.

واختتم بالإشارة إلى أن اللاعب الأنجولي شيكوبانزا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية منذ مواجهة سيراميكا كليوباترا ، وسيخضع لفحص طبي بعد راحة سلبية لتحديد موقفه من المباريات المقبلة



