أيمن يونس : فوز الزمالك على حرس الحدود كان مهما لاستمرار المنافسة على الدوري

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة حرس الحدود كانت صعبة ولكن الفريق الأبيض نجح في الفوز بجدارة لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

قال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " الزمالك نجح في فرض السيطرة الكاملة على فريق حرس الحدود والتماسك أهم ما كان يميز الفريق في اللقاء، وتوظيف أحمد فتوح في وسط الملعب كان رائع من معتمد جمال".

وأضاف: " المهدي سليمان قدم مباراة مميزة أمام حرس الحدود و محمد إبراهيم خامة مبشرة في مركز الظهير الأيمن، ومن وجهة نظري محمد السيد "سوبر ستار" وسيكون في منتخب مصر قريبا، والفوز على حرس الحدود كان مهما لاستمرار المنافسة على الدوري".