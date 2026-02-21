محمود الونش رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

حصل محمود حمدي «الونش»، مدافع الزمالك، على جائزة رجل المباراة عقب مواجهة فريقه أمام حرس الحدود، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم «الونش» أداءً دفاعيًا مميزًا، ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، ليقود الزمالك إلى تحقيق فوز مهم بهدفين دون رد.

أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود

نجح الزمالك في حسم اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، بعدما افتتح أحمد فتوح التسجيل في الدقيقة 84، قبل أن يعزز ناصر منسي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤكد تفوق الفريق الأبيض ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري

بهذا الانتصار، استعاد الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمتين، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

في المقابل، يواصل حرس الحدود تواجده في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

مهدي سليمان خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

محمود بنتايج – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك

محمد صبحي، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد فتوح، أحمد ربيع، السيد أسامة، محمد السيد، أحمد شريف، سيف الجزيري.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

محمود الزنفلي خط الدفاع: مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي

مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي خط الوسط: محمد أشرف «روقا» – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر

محمد أشرف «روقا» – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر خط الهجوم: محمد عزيز عبيد – محمد حمدي زكي – محمود أوكا

بدلاء حرس الحدود

عمرو شعبان، محمد مجلي، فوزي الحناوي، كواسي ايسو، محمد حسن، محمد الدغيمي، عمر سافيولا، محمد النجيلي، عمرو جمال.