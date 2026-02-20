كمونة: انتقال زيزو للأهلي مثير لغضب الزمالك

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد سيد زيزو إلى القلعة الحمراء سيمثل إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وقال كمونة خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إن زيزو لاعب مميز وقادر على تحقيق النجاح مع الأهلي، وسيقدم الإضافة المطلوبة وسيفيد الفريق فنيًا بشكل واضح.

وأضاف: انتقال زيزو إلى الأهلي عمل حالة من الغضب داخل نادي الزمالك وبين جماهيره، و «حارقة» الجميع في القلعة البيضاء سواء داخل الملعب أو على مستوى الجماهير.

وأوضح أن مثل هذه الصفقات يكون لها تأثير نفسي كبير، خاصة عندما ينتقل لاعب بحجم زيزو إلى الغريم التقليدي، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا ما يستفيد من هذه التحركات بفضل خبراته في إدارة مثل هذه الملفات.