حزب الله يعلن استشهاد أحد قياداته

نعى حزب الله اللبناني استشهاد القائد الجهادي حسين محمد ياغي، والذي ارتقى أمس الجمعة 20 فبراير 2026، شهيداً؛ دفاعاً عن لبنان وشعبه.

وقال الحزب، في بيان له: “ينطلق التشييع للجثمان الطاهر اليوم السبت 21 فبراير 2026، الساعة الثالثة عصراًِ، من حسينية الإمام الخميني (قده) في مدينة بعلبك، نحو جنّة الشهداء”.

وختم الحزب بيانه: “عظم الله أجورنا وأجوركم، وحشره الله تعالى مع النبيّين والصدّيقين والشهداء وحـسُنَ أولئِك رفيقاً”.

وفي وقت سابق؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما بطائرة مسيرة على ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل مواطنين اثنين في غارتين شنهما ​العدو الإسرائيلي​ في أقل من اثنتي عشرة ساعة، وكانت الغارة الأولى على فان في ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل، والغارة الثانية على سيارة في ​بلدة طلوسة​ قضاء مرجعيون.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه هاجم عنصراً من حزب الله في منطقة طلوسة جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربة جوية في بلدة حنين جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن مقتل مسؤول في حزب الله، في ثالث عملية من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.