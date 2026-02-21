تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من عين سحرية .. شجار عنيف بين عصام عمر وعمر شريف

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «عين سحرية» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما اندلع شجار حاد بين عصام عمر وعمر شريف، على خلفية اكتشاف صادم قلب مجرى الأحداث.



وتعرض عصام، الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، لصدمة كبيرة بعد اكتشافه أن شقيقه على علاقة بزميلة له في المدرسة تُدعى «شرق»، قبل أن يتفاقم الموقف برفض شقيقه الاعتراف بالحقيقة. وخلال بحثه عن هاتف محمول داخل الغرفة، يعثر عصام على مواد مخدرة، ما يشعل المواجهة بينهما ويدفع الأحداث إلى منحنى أكثر توترًا.



وتدور أحداث مسلسل «عين سحرية» حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم خفي من الأسرار والفضائح، حيث تتحول المراقبة إلى أداة لكشف الفساد، وتصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.



المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب إبرام سعيد كلٌّ من عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، محمد علاء، سما إبراهيم، وفاتن سعيد، في عمل يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية.