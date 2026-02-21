أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

مع دخول ثالث يوم صيام يبدأ الجسم في التكيّف مع قلة السوائل، لكن كثيرا من الصائمين يلاحظون زيادة الإحساس بالعطش مقارنة بأول يومين.

السبب لا يرتبط فقط بعدد ساعات الصيام، بل بنوعية الطعام الذي نتناوله في الإفطار والسحور.

اختيار أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستوى الراحة والطاقة طوال النهار.

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أهم الأطعمة التي تساعدك على تقليل العطش والحفاظ على ترطيب جسمك لأطول فترة ممكنة.

لماذا يزداد العطش في ثالث يوم صيام

في الأيام الأولى يعتمد الجسم على مخزون السوائل والطاقة، لكن مع مرور 48 إلى 72 ساعة يبدأ التوازن الداخلي في التغير. إذا لم يتم تعويض السوائل بطريقة صحيحة بين الإفطار والسحور، يظهر العطش بشكل أوضح. كما أن تناول أطعمة مالحة أو غنية بالسكريات يزيد من فقدان الماء ويضاعف الإحساس بالجفاف.

الخيار في مقدمة أفضل أطعمة تمنع العطش

الخيار يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، لذلك يعتبر من أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام. كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم دون إرهاق المعدة. يمكن إضافته إلى طبق السلطة في الإفطار أو تناوله في السحور مع الزبادي.

الزبادي واللبن الرائب

الزبادي من أهم الأطعمة التي تحافظ على ترطيب الجسم لأنه يحتوي على الماء والبروتين والبكتيريا النافعة التي تحسن الهضم. تناوله في السحور يساعد على تقليل الإحساس بالعطش خلال ساعات النهار. يمكن إضافة ملعقة عسل أو بعض قطع الفاكهة للحصول على فائدة أكبر.

البطيخ فاكهة الترطيب الأولى

إذا كان متوفرًا في الموسم، فالبطيخ خيار مثالي ضمن قائمة أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام. يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والأملاح الطبيعية التي تعوض الجسم عما يفقده. يفضل تناوله بعد الإفطار بساعتين بدل الحلويات الثقيلة.

الشوفان مصدر طاقة يمنع الجفاف

الشوفان

رغم أنه ليس غنيًا بالماء مثل الفواكه، إلا أن الشوفان يحتوي على ألياف تمتص الماء ببطء داخل الجسم، مما يساعد على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول. تناوله في السحور مع الحليب يمنح شعورًا بالشبع ويقلل العطش.

الفواكه الغنية بالماء

البرتقال والتفاح والكمثرى من الفواكه التي تدعم ترطيب الجسم وتحتوي على فيتامينات مهمة. إدخالها في وجبة السحور أو كوجبة خفيفة بعد الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجفاف.

الخضروات الورقية

الخضروات

الخس والسبانخ يحتويان على نسبة جيدة من الماء إضافة إلى المعادن المهمة مثل البوتاسيوم الذي يساعد في توازن السوائل داخل الجسم. طبق سلطة متوازن في الإفطار خطوة مهمة لمقاومة العطش.

أطعمة يجب تجنبها في ثالث يوم صيام

لتستفيد من أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام يجب أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي تزيد المشكلة مثل

المخللات والأطعمة المالحة

المقليات الثقيلة

الحلويات الغنية بالسكر

المشروبات الغازية

هذه الأطعمة تزيد فقدان الماء وتضاعف الشعور بالعطش في اليوم التالي.

نصائح إضافية لتقليل العطش