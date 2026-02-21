قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟
صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل
الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية
اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب
دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم
ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة
جدل عن تصنيف المخدرات المخلّقة .. هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟
%10 .. ترامب يوقع تعريفة جمركية عالمية على جميع الدول
دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا
لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش
بالصور

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول ثالث يوم صيام يبدأ الجسم في التكيّف مع قلة السوائل، لكن كثيرا من الصائمين يلاحظون زيادة الإحساس بالعطش مقارنة بأول يومين.

السبب لا يرتبط فقط بعدد ساعات الصيام، بل بنوعية الطعام الذي نتناوله في الإفطار والسحور.

اختيار أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستوى الراحة والطاقة طوال النهار.

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام 

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أهم الأطعمة التي تساعدك على تقليل العطش والحفاظ على ترطيب جسمك لأطول فترة ممكنة.

لماذا يزداد العطش في ثالث يوم صيام

في الأيام الأولى يعتمد الجسم على مخزون السوائل والطاقة، لكن مع مرور 48 إلى 72 ساعة يبدأ التوازن الداخلي في التغير. إذا لم يتم تعويض السوائل بطريقة صحيحة بين الإفطار والسحور، يظهر العطش بشكل أوضح. كما أن تناول أطعمة مالحة أو غنية بالسكريات يزيد من فقدان الماء ويضاعف الإحساس بالجفاف.

الخيار في مقدمة أفضل أطعمة تمنع العطش

الخيار يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، لذلك يعتبر من أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام. كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم دون إرهاق المعدة. يمكن إضافته إلى طبق السلطة في الإفطار أو تناوله في السحور مع الزبادي.

الزبادي واللبن الرائب

الزبادي من أهم الأطعمة التي تحافظ على ترطيب الجسم لأنه يحتوي على الماء والبروتين والبكتيريا النافعة التي تحسن الهضم. تناوله في السحور يساعد على تقليل الإحساس بالعطش خلال ساعات النهار. يمكن إضافة ملعقة عسل أو بعض قطع الفاكهة للحصول على فائدة أكبر.

البطيخ فاكهة الترطيب الأولى

إذا كان متوفرًا في الموسم، فالبطيخ خيار مثالي ضمن قائمة أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام. يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والأملاح الطبيعية التي تعوض الجسم عما يفقده. يفضل تناوله بعد الإفطار بساعتين بدل الحلويات الثقيلة.

الشوفان مصدر طاقة يمنع الجفاف

الشوفان 

رغم أنه ليس غنيًا بالماء مثل الفواكه، إلا أن الشوفان يحتوي على ألياف تمتص الماء ببطء داخل الجسم، مما يساعد على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول. تناوله في السحور مع الحليب يمنح شعورًا بالشبع ويقلل العطش.

الفواكه الغنية بالماء

البرتقال والتفاح والكمثرى من الفواكه التي تدعم ترطيب الجسم وتحتوي على فيتامينات مهمة. إدخالها في وجبة السحور أو كوجبة خفيفة بعد الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجفاف.

الخضروات الورقية

الخضروات  

الخس والسبانخ يحتويان على نسبة جيدة من الماء إضافة إلى المعادن المهمة مثل البوتاسيوم الذي يساعد في توازن السوائل داخل الجسم. طبق سلطة متوازن في الإفطار خطوة مهمة لمقاومة العطش.

أطعمة يجب تجنبها في ثالث يوم صيام

لتستفيد من أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام يجب أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي تزيد المشكلة مثل
المخللات والأطعمة المالحة
المقليات الثقيلة
الحلويات الغنية بالسكر
المشروبات الغازية

هذه الأطعمة تزيد فقدان الماء وتضاعف الشعور بالعطش في اليوم التالي.

نصائح إضافية لتقليل العطش

  • وزع شرب الماء بين الإفطار والسحور بدل شرب كمية كبيرة دفعة واحدة
  • ابدأ الإفطار بالتمر والماء ثم انتظر قليلًا قبل الوجبة الرئيسية
  • تجنب شرب كميات كبيرة من القهوة ليلًا لأنها تزيد فقدان السوائل
  • احرص على سحور متوازن غني بالألياف والبروتين
العطش ثالث يوم صيام أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام صيام زيادة الإحساس بالعطش الطعام الإفطار والسحور الصائمين

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

وزير الأوقاف يفتتح «ملتقى الفكر الإسلامي» في ثوبه الجديد بمسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

صلاة التراويح

نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة .. صور

صورة تعبيرية

هل أباح القرآن ضـ.ـرب النساء؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يوضح مفاجأة لغوية

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

