قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026، سيكون يومًا مهمًا للتركيز على الاستماع للحدس الداخلي واتخاذ قرارات متزنة. برج الثور معروف بثباته وصبره ومثابرته، وهذا اليوم يتطلب منك التريث قبل الانخراط في أي تحديات كبيرة.

نصيحة برج الثور

ثق بحدسك، ولا تحاول إثبات قوتك على حساب راحتك النفسية. أحيانًا الانسحاب المؤقت أفضل من الاستمرار في مسار خاطئ.

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026

ستحتاج إلى موازنة المرونة والثبات في تعاملك مع الآخرين. اليوم مناسب لمعالجة الأمور العالقة بروية، والتأكد من عدم إجهاد نفسك بالمهام غير الضرورية.

صفات برج الثور

صبور ومثابر

عملي ويعرف ترتيب الأولويات

حساس تجاه محيطه

ثابت ولا يتسرع في القرارات

مشاهير برج الثور

ليلي علوي

ديفيد بيكهام: لاعب كرة القدم الشهير

أدل: المغنية البريطانية الشهيرة

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

العمل سيكون أكثر إنتاجية إذا ركزت على المهام الأساسية وتجنب التشتت. الصبر والثبات يساعدان على تحقيق نتائج ملموسة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يوم مناسب للاعتراف بالمشاعر والتواصل الهادئ مع الشريك. تجنب الانفعال والجدال غير الضروري، واستثمر طاقتك لتعزيز الاستقرار العاطفي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الراحة مهمة جدًا. مارس تمارين الاسترخاء أو التأمل القصير لتخفيف التوتر النفسي والجسدي، واهتم بنظام غذائك.

برج الثور وتوقعات العلماء

خبراء الفلك يشيرون إلى أن الثور سيحقق توازنًا بين العمل والحياة الشخصية إذا التزم بالهدوء والثبات، مع ضرورة الاستفادة من فترات الراحة لإعادة ترتيب الأولويات.

برج الثور حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

ترشيحاتنا

حبس

اعترافات المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بمدينة نصر

جثة

رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

ذهب

ذهب وفلوس وسلاح وممنوعات.. ضبط كنز علي بابا مع عصابة المخدرات في المقطم

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد