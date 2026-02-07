أقل سعر دولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026

أظهر أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ حالة من الاستقرارا مع أول تداولات صباحية له اليوم السبت الموافق 7-2-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وفقُا لآخر تحديث مسجل لـ أدني سعر دولار أمام الجنيه منذ انتهاء العمل في البنوك منذ الخميس الماضي نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

بحسب التداولات الأخيرة لـ أقل سعر دولار مقابل الجنيه والتي تضمنت أحد بنوك القطاع الخاص وهي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

الدولار ثابت

وفقًا لآخر تعاملات سجلها سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ الخميس الماضي والتي أظهرت ثباتًا على مستوى الأسواق الرسمية والبنوك .

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي تعطل العمل في الجهاز المصرفي بالتوازي مع بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك اعتباراً من مساء أمس الجمعة وحتى ساعات متأخرة من مساء اليوم السبت.

تحركات الدولار في آخر تداول

منذ اغلاق العمل في البنوك المصرية هوي سعر الدولار أمام الجنيه على أساس أسبوعي بمقدار 18 قرشًا ليصعد بذلك موقف الجنيه المصري.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و46,91 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، البركة، نكست، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46,91 جنيه للشراء و 47,01 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،قناة السويس،التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,93 جنيه للشراء و 47,03 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، سايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47,16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,95 جنيه للشراء و 47,05 جنيه للبيع ففي مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك القاهرة.

الإحتياطي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.