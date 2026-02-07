مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن نجاح أجهزتها الفنية في السيطرة على تسرب محدود تم رصده بالخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب رقم 2 ورقم 3 بمطار القاهرة الدولي

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، في بيان، حيث تم اكتشاف الواقعة من خلال أنظمة المراقبة المتطورة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول بمستودع الوقود داخل المطار، وفور رصد التسرب اتخذت الشركة إجراءات فورية تضمنت إيقاف الخط مؤقتاً وتكثيف المرور الميداني عليه لضمان أعلى معايير السلامة والأمان المتبعة دولياً في مثل هذه الحالات الطارئة.

وفي إطار الحفاظ على استمرارية العمليات الجوية، فعلت إدارة المطار خطة الطوارئ البديلة التي شملت استدعاء 6 وحدات صهريجية ضخمة بقدرة استيعابية تتجاوز ربع مليون لتر من الوقود، بالإضافة إلى الدفع بـ 3 وحدات ترشيح متخصصة لتأمين كافة أعمال التشغيل بمباني الركاب المتأثرة وضمان عدم توقف إمدادات الطائرات خلال فترة تنفيذ الإصلاحات، وهو ما ساعد في استقرار الموقف التشغيلي داخل مبنيي الركاب (2) و(3) رغم الظروف التقنية المفاجئة.

وعلى الصعيد الفني، تحركت الأجهزة المعنية بشركة مصر للبترول بالتنسيق مع مطار القاهرة الدولي لتحديد موقع التسرب بدقة متناهية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وباشرت الفرق الهندسية أعمال الإصلاح اللازمة لإعادة الخط الفرعي إلى الخدمة والتشغيل الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وشددت شركة ميناء القاهرة الجوي على أن حركة التشغيل بالمطار لم تتوقف تماماً، وأن أي تأخيرات طرأت على الرحلات كانت نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة حركة الملاحة الجوية.