البنتاجون ينهي البرامج المشتركة مع جامعة هارفارد بسبب معاداة السامية



كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ان البنتاجون سينهي جميع البرامج المشتركة مع جامعة هارفارد.

وفي وقت لاحق ؛ هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة هارفارد متهماً الجامعة بسوء الإدارة ومعاداة السامية، ومطالباً بتعويض مالي قدره مليار دولار، وفق بيان أصدره يوم الأحد.

وذكر ترامب على منصة "تروث سوشيال، إن هارفارد سعت إلى التوصل لتسوية مالية تتجاوز 500 مليون دولار من خلال مقترح وصفه بـ"غير الملائم"، معتبراً أن الهدف كان التهرب من مسؤوليات قانونية أكبر.

وأضاف أن القضية يجب أن تُعامل كقضية جنائية وليس مدنية، مؤكداً عزمه الاستمرار في الإجراءات القانونية.

كما انتقد ترامب رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، قائلاً إنه فشل في معالجة ما وصفه بأزمات المؤسسة، وربط تعيينه باتهامات سابقة بمعاداة السامية داخل الجامعة.