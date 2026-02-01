قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب شهر رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
أخبار العالم

البنتاجون: صفقة الصواريخ مع السعودية تعزز أمن حليف استراتيجي

فرناس حفظي

أعلن البنتاجون أن صفقة بيع الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز قدرة الحليف الاستراتيجي على حماية أمنه، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الشراكة الدفاعية الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقات أسلحة كبيرة لكل من إسرائيل والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكلا البلدين دون التأثير على ميزان القوى الإقليمي.

وبحسب الإعلان الرسمي، تبلغ قيمة الصفقة مع إسرائيل نحو 6.7 مليار دولار، وتشمل شراء 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64E، إلى جانب 3250 مركبة تكتيكية مدرعة من طراز JLTV، وأنظمة دعم ومعدات تدريب ولوجستية متنوعة. وتمت الموافقة أيضا على عقد آخر بقيمة 740 مليون دولار لشراء أنظمة دفع لناقلات الجنود المدرعة، إضافة إلى تمديد عقد سابق لشراء طائرات هليكوبتر خفيفة من طراز AW119Kx، والموردين الرئيسيين لهذه الصفقات هم شركات بوينغ، لوكهيد مارتن، AM General، إضافة إلى شركات أمريكية متفرعة عن رولز رويس لتوريد المحركات.

في الوقت نفسه، وافقت واشنطن على صفقة منفصلة مع السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل بيع 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE، إلى جانب معدات دعم وصيانة وبرامج تدريبية متقدمة، بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي للمملكة والمساهمة في منظومة الدفاع المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية في الخليج.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقيات "تتماشى مع السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة"، وأنها تهدف إلى تمكين إسرائيل والسعودية من الحفاظ على جاهزيتهما الدفاعية دون الحاجة لنشر عناصر أمريكية إضافية، كما أنها "لن تُغير موازين القوى الإقليمية".

وقد أثارت هذه الصفقات جدلًا داخليًا في الولايات المتحدة، حيث انتقد بعض النواب، وعلى رأسهم النائب غريغوري ميكس، تجاوز الإدارة الأمريكية آليات المراجعة البرلمانية غير الرسمية لتسريع الإعلان عن الصفقات، معتبرين ذلك مخالفة للأعراف المؤسسية المعتادة.

البنتاجون المملكة العربية السعودية الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة السعودية

