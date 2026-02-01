مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

أكد أحمد الطيب، المعلق الكروي الشهير، أن نادي الزمالك بطلاً للقرن في عدد البطولات، مشددا على أن التاريخ يشهد على ذلك.

وقال الطيب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك على مر التاريخ مصدر للمتعة الكروية رغم أزماته، حمادة إمام سر من أسرار شعبية القلعة البيضاء، وكان مصنع للنجوم وأبرزهم حسن شحاتة وحمادة عبداللطيف ورضا عبدالعال وعفت نصار".

وأضاف: "معتمد جمال يملك القلب والروح والغيرة على نادي الزمالك مثل محمود سعد ويعشق الفانلة البيضاء".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025.

وشهدت القائمة غيابات عدة، حيث يغيب بسبب الإصابة كل من محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بينما لن يتمكن الفريق من الاستفادة من خدمات محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته للتدريبات، إضافة إلى غياب محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية.